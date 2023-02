Pré-Enem Alegre: Ufes recebe inscrições para curso preparatório

O Cursinho preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), no município de Alegre, no Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para a formação de novas turmas. O curso é fruto de uma iniciativa da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

De acordo com as diretrizes, somente poderão se inscrever para a formação das turmas de 2023 os alunos que estão concluindo o Ensino Médio e que estudam em escolas da rede pública e/ou residem na região do município de Alegre (ES).

O cursinho tem como objetivo preparar estudantes de escolas públicas para as provas do Enem com foco nas áreas de Ciências da Natureza e Exatas.

Conforme as orientações da organização, as inscrições devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível neste link. Esse projeto é uma parceria do CreaJr e da UFES, e não tem fins lucrativos. Desse modo, não serão cobradas taxas de inscrição ou de participação.

O Crea-Jr é um programa sem fins lucrativos formador de lideranças para estudantes das áreas de Engenharia, Agronomia e Geociências, que busca aproximar os estudantes e recém-formados do sistema CREA / CONFEA, além de uma maior proximidade com a comunidade.

Oferta de vagas

Conforme o regulamento, o Pré-Enem Alegre está ofertando 100 vagas para as aulas presenciais. De acordo com o calendário, o início das aulas está marcado para o dia 11 de fevereiro. As aulas seguem até novembro de 2023 e serão aos sábados no prédio Central da Ufes no campus de Alegre. O cursinho contará também com monitorias presenciais e on-line durante a semana.

