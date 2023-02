Preciso atualizar os dados no Caixa Tem para receber o Bolsa Família? Confira

A partir de março, o Bolsa Família voltará a ser pago, substituindo o Auxílio Brasil. Embora o Caixa Tem tenha sido criado durante o governo Bolsonaro, ele é uma poupança dos brasileiros, independentemente do presidente que esteja no governo. Desse modo, os depósitos do programa social continuarão sendo feitos no aplicativo.

Além do Bolsa Família, o Caixa Tem é utilizado pelo governo federal para fazer o pagamento de outros programas, como seguro-desemprego, Vale-Gás, abono salarial PIS/PASEP e saques específicos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Cabe salientar que o aplicativo possui uma série de serviços financeiros que facilitam na hora de movimentar os valores.

Atualização do Caixa Tem

De antemão, é preciso salientar que a plataforma da Caixa não tem relação direta com a inscrição no Bolsa Família, que é feita por meio do Cadastro Único (CadÚnico). Neste sentido, a atualização do aplicativo não é pré-requisito para receber o benefício. No entanto, é importante manter os dados sempre atualizados para evitar problemas.

Portanto, para fazer a atualização do Caixa Tem, e garantir o repasse do benefício de forma prática e simples. Confira o passo a passo:

Acesse a loja de aplicativos do seu celular e instale a última versão do Caixa Tem; Abra o aplicativo; Faça o login utilizando o número do seu CPF e senha; Clique em “Atualize seu Cadastro”; Selecione “Entendi, vamos começar”; Verifique se os dados que aparecerem na tela estão corretos. Caso apresentem erros, edite as informações; Informe seu local de nascimento, responda algumas perguntas que serão exibidas na tela e clique em “Próximo”; Cheque os dados informados e aperte em “Continuar”; Para finalizar o processo, siga as orientações e envie as fotos do documento de identificação; Aguarde, na data determinada, o depósito do seu benefício.

Serviços encontrados no Caixa Tem

Confira a lista a seguir:

Pagar boletos online;

Realizar pagamentos na Casa Lotérica;

Fazer recarga de telefone celular vinculado a qualquer operadora;

Contratar o Seguro Apoio Família;

Obter dicas financeiras;

Realizar compras online com o cartão de débito virtual;

Realizar compras presenciais mediante a leitura do QR Code emitido pela máquina de cartão do estabelecimento comercial;

Informar os rendimentos de pessoa física;

Consultar o Número de Identificação Social (NIS);

Consultar o Bolsa Família;

Receber o Seguro-desemprego;

Fazer transferências via TED e DOC;

Fazer transferências e efetuar pagamentos com a chave PIX;

Consultar o extrato de movimentação da conta poupança.

Como sacar o Bolsa Família por meio do aplicativo?

Por fim, caso precise realizar o saque do Bolsa Família sem o cartão do programa, através do aplicativo Caixa Tem, siga os passos abaixo:

Abrir o aplicativo Caixa Tem; Clicar em “Entrar”; Selecionar a opção “Saque sem Cartão”; Clicar em “Gerar código para saque”; Digitar sua senha do Caixa Tem; Digitar o código numérico no caixa eletrônico ou na lotérica.