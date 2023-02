Preço da gasolina DISPARA no país e choca brasileiros

Na semana passada, o Notícias Concursos avisou que os motoristas do país deveriam preparar o bolso para abastecer seus veículos no país. Isso porque os preços dos combustíveis deveriam voltar a subir nos dias seguintes, e foi justamente isso o que aconteceu.

O que motivou a elevação do valor dos principais combustíveis na semana passada foi o novo reajuste anunciado pela Petrobras. Em resumo, a estatal elevou em 7,46% o preço do litro da gasolina.

Com isso, o preço médio de venda do combustível para as distribuidoras passou de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro, um aumento de R$ 0,23 por litro. Esse valor se referiu às refinarias do país, não aos consumidores.

Na verdade, o valor pago pelos consumidores é bem maior que o das distribuidoras, pois há variáveis que impactam os preços, como impostos, taxas, margem de lucro e custo com mão de obra.

A última vez que a Petrobras reajustou o preço da gasolina foi em 6 de dezembro de 2022, reduzindo em 6,1% o preço do combustível vendido às distribuidoras.

Em nota, a Petrobras informou que o aumento do preço da gasolina “acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”.

Preços dos combustíveis sobem na semana

De acordo com o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a gasolina ficou 3,02% mais cara na semana passada. Entre os principais combustíveis do país, este foi o maior avanço, e aconteceu, justamente, por causa do reajuste da Petrobras.

Em suma, o preço do litro da gasolina subiu de R$ 4,97 para R$ 5,12 nos postos de combustíveis do país. Esse forte avanço foi impulsionado por todas as regiões brasileiras, visto que o combustível ficou mais caro em todas elas, com destaque para o Norte (+3,78%), o Nordeste (+3,72%) e o Sul (+3,43%).

Além disso, a gasolina também fechou a semana passada em alta em todas as 27 unidades federativas (UFs). Os avanços mais expressivos vieram de: Amazonas (+9,96%), Rio Grande do Norte (+8,84%), Pernambuco (+6,50%), Amapá (+5,27%), Alagoas (+4,80%), Paraná (+4,61%) e Mato Grosso (+4,50%).

Com isso, os maiores preços médios da gasolina foram registrados nos seguintes locais:

Ceará: R$ 5,61

Bahia: R$ 5,60

Rio Grande do Norte: R$ 5,54

Roraima: R$ 5,53

Amazonas: R$ 5,52

Por sua vez, o etanol hidratado ficou 1,06% mais caro na semana passada, e o preço do litro subiu de R$ 3,78 para R$ 3,82 no país. Em síntese, o biocombustível, que é concorrente da gasolina nas bombas do país, teve alta em todas as regiões brasileiras, exceto no Norte, onde o valor ficou estável.

Entre as UFs, o etanol fechou a semana mais caro em 16 delas, com destaque para Rio Grande do Norte (+7,00%) e Mato Grosso (+5,97%). Por outro lado, o biocombustível ficou mais barato em sete UFs, mas os recuos não foram tão expressivos assim. E, nas quatro UFs restantes (Alagoas, Amapá, Amazonas e Paraíba), o preço ficou estável.

Após o acréscimo desses resultados, os maiores preços médios do etanol vieram de:

Amapá: R$ 5,24

Roraima: R$ 4,86

Rio Grande do Sul: R$ 4,80

Santa Catarina: R$ 4,62

Ceará: R$ 4,60

Diesel tem leve alta na semana

A ANP também revelou que o preço médio do óleo diesel fechou a semana passada em alta, assim como a gasolina e o etanol. Em resumo, o combustível mais usado do país ficou 0,16% mais caro nos postos, com o valor do litro passando de R$ 6,38 para R$ 6,39, em média.

O avanço foi bem mais leve que o dos outros combustíveis porque o reajuste promovido pela Petrobras no preço da gasolina não afeta diretamente o diesel. No entanto, o reajuste também pressionou o valor do etanol, de maneira menos intensa que o da gasolina, porque ambos são concorrentes nas bombas. No caso do diesel, o resultado da próxima atualização da ANP poderá trazer resultados mais positivos para os motoristas. Isso porque a Petrobras reduziu em 40 centavos o preço do litro do diesel na última quarta-feira (8). E essa redução deverá alcançar os consumidores nos próximos dias. Na semana passada, o combustível ficou mais caro no Centro-Oeste (+1,41%) e no Nordeste (+0,62%), mas caiu no Sudeste (-0,32%), no Sul (-0,32%) e no Norte (-0,15%). O levantamento também mostrou que o diesel ficou mais caro em 13 UFs, enquanto caiu em outras 13. A única exceção foi Pernambuco, onde o preço ficou estável em relação à semana anterior. Confira abaixo os maiores preços médios do diesel no país: Acre: R$ 7,23

Roraima: R$ 7,18

Rondônia: R$ 7,07

Amapá: R$ 6,82

Rio Grande do Norte: R$ 6,76 Por fim, vale destacar que a ANP analisa os preços em mais de cinco mil postos de combustíveis do país. Em suma, o levantamento teve início em 2004 e, de lá para cá, vem revelando as variações nos valores dos combustíveis em todo o país.