Preços do gás hoje, 11 de fevereiro de 2023: verifique os postos de gasolina mais baratos hoje

Gcomo preços em todo o Estados Unidos e a comunidade global mais ampla disparou nos últimos meses, mas as coisas estão começando a mudar, com o custo do combustível caindo em muitos estados agora.

O preço das restrições do COVID-19 que colocaram a economia de joelhos em combinação com a decisão de continuar as sanções ao principal fornecedor global de gás Rússia causaram uma situação terrível e, embora as coisas pareçam se estabilizar, indivíduos e famílias estão tendo que pagar o preço por essas políticas.

Nosso objetivo aqui é ajudar e fornecer aos nossos leitores as atualizações mais recentes sobre os preços mais recentes da gasolina nos EUA e os locais mais baratos para reabastecer seus tanques nas dez cidades mais populosas do país.

Qual estado tem os preços mais altos do gás?

O estado do Havaí tem o preço médio mais alto do gás atualmente em $ 4.897, enquanto a Califórnia é o estado continental mais caro em $ 4.639.

O Texas tem os preços mais baixos do dia, a um preço médio de $ 3.009.

Onde estão os postos de gasolina mais baratos nos EUA?

Em termos dos postos de gasolina mais baratos nos Estados Unidos, estes são os locais com preços mais baixos para abastecer nas 10 cidades mais populosas do país:

Nova York, Nova York ($ 3,05): Conoco, 302 Broadway Elmwood Park, NJ.

Los Angeles, Califórnia (US$ 3,95): ARCO, 484 E Imperial Hwy Los Angeles, CA.

Chicago, Illinois ($ 2,87): Golfo, 5922 Sheridan Rd Kenosha, WI.

Houston, Texas ($ 2,79): Valero & Circle K, 17500 Telge Rd Cypress, TX.

Phoenix, Arizona (US$ 2,99): ARCO, 2245 E Florence Blvd Casa Grande, AZ.

Filadélfia, Pensilvânia ($ 3,05): Conoco, 2601 US Route 130 South Riverton, NJ.

San Antonio, Texas ($ 2,42): Valero & Circle K, 9157 FM-471 San Antonio, TX.

San Diego, Califórnia ($ 3,97): Mohsen Oil # 7, 3205 Main St Chula Vista, CA.

Dallas, Texas ($ 2,69): Diamond Shamrock, 2302 Gus Thomasson Rd Dallas, TX.

San Jose, Califórnia ($ 3,89): Great Gas, 10625 N De Anza Blvd Cupertino, CA.