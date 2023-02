Preços do gás hoje, 15 de fevereiro de 2023: verifique os postos de gasolina mais baratos hoje

Guma vez que os preços continuam a ser um tema quente no Estados Unidos à medida que avançamos além do Dia dos Namorados e avançamos em 2023, mesmo apesar de seus níveis estarem muito longe dos máximos do verão de 2022.

As lições foram aprendidas no ano passado e ensinaram às pessoas a importância de economizar centavos onde podem. Para fazer isso, fazer compras é um longo caminho.

Então, estamos aqui para ajudar novamente hoje, assim como todos os dias. Neste espaço, compilamos uma lista dos postos de gasolina mais baratos nas 10 cidades mais populosas dos Estados Unidos da América.

Qual estado tem os preços mais altos do gás?

Apesar de estar na Califórnia por tantos meses, Havaí é agora o estado com os preços médios do gás mais caros, o que significa que quem gosta da vida na ilha está tendo que pagar em média 4.894 dólares por galão para se locomover.

Qual estado tem os preços mais baixos do gás?

O extremo sul é onde você encontrará os preços médios de gás mais baratos e Texas caiu abaixo de três dólares, atualmente em uma média de 2,995 dólares por galão.

Onde estão os postos de gasolina mais baratos nos EUA?

Quando se trata de encontrar os postos de gasolina mais baratos nos EUA, estes são os locais com preços mais baixos para abastecer as 10 cidades mais populosas do país: