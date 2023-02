Preços do gás hoje, 17 de fevereiro de 2023: verifique os postos de gasolina mais baratos hoje

Preços de gasolina permanecer no topo das mentes de todos no Estados Unidosem grande parte como um efeito indireto do que vimos em 2022 – quando os preços dispararam para máximas sem precedentes e atingiram níveis incríveis no verão.

O valor de fazer compras ficou claro para todos os motoristas nos Estados Unidos, e as lições aprendidas lá não foram perdidas, sendo possível economizar algum dinheiro gastando tempo para encontrar o melhor preço.

Para economizar seu tempo, estamos aqui para ajudar. Como todos os dias, reunimos uma lista dos postos de gasolina mais baratos nas 10 cidades mais populosas dos Estados Unidos.

Qual estado tem os preços mais altos do gás?

Apesar de estar na Califórnia por tantos meses, Havaí é agora o estado com os preços médios do gás mais caros, o que significa que quem gosta da vida na ilha está tendo que pagar em média 4.887 dólares por galão para se locomover.

Qual estado tem os preços mais baixos do gás?

O extremo sul é onde você encontrará os preços médios de gás mais baratos e Texas passou um pouco acima da marca de três dólares, atualmente em uma média de 3,022 dólares por galão.

Onde estão os postos de gasolina mais baratos nos EUA?

Quando se trata de encontrar o postos de gasolina mais baratos nos EUAestes são os lugares mais baratos para abastecer nas 10 cidades mais populosas do país: