Preços do gás hoje, 27 de fevereiro de 2023: verifique os postos de gasolina mais baratos hoje

Com o inverno começando a chegar ao fim, muitos Estados Unidos moradores e cidadãos estão desesperados para ver se há alguma mudança séria no preço do gás.

Os preços do gás estão subindo há muito tempo e, embora tenha havido períodos em que os preços voltaram a cair. É por isso que é particularmente importante verificar onde fica o posto de gasolina mais barato sempre que você precisar abastecer.

Para ajudá-lo a encontrar os postos de gasolina mais baratos do país, criamos este guia dos postos de gasolina mais baratos em cada uma das 10 principais cidades dos EUA.

Qual estado tem os preços mais altos do gás?

Como tem sido o caso há muitas semanas, o Havaí é o estado com os preços médios de gasolina mais caros, pois eles têm que pagar 4,9 dólares por galão sem a capacidade de dirigir para outro estado com opções mais baratas.

Qual estado tem os preços mais baixos do gás?

O extremo sul continua sendo o melhor lugar para encontrar gás mais barato nos EUA. O Texas é o estado com o menor preço médio da gasolina, com 2,93 dólares por galão, batendo por pouco o Mississippi com 2,97.

Onde estão os postos de gasolina mais baratos nos EUA?

Quando se trata de encontrar os postos de gasolina mais baratos nos EUA, estes são os locais com preços mais baixos para abastecer as 10 cidades mais populosas do país: