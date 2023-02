Preços do gás hoje, 28 de fevereiro de 2023: verifique os postos de gasolina mais baratos hoje

Fencher o tanque de gasolina tornou-se uma espécie de provação no último ano para muitos no Estados Unidos da América com os preços subindo consistentemente.

Houve momentos em que os preços caíram, mas geralmente ainda estão muito altos em comparação com alguns anos atrás.

Para ajudá-lo a encontrar os postos de gasolina mais baratos do país, criamos este guia dos postos de gasolina mais baratos em cada uma das 10 principais cidades dos EUA.

Qual estado tem os preços mais altos do gás?

O Havaí está obtendo consistentemente os preços mais altos da gasolina nos EUA no momento e atualmente está em 4,86 ​​dólares por galão, um pouco mais do que a Califórnia, que está em 4,77 dólares por galão.

Qual estado tem os preços mais baixos do gás?

O Texas tem sido o estado com os preços de gás consistentemente mais baixos por muito tempo e agora é tão baixo quanto 2,92 dólares por galão. Outros estados do sul, como Louisiana e Mississippi, também têm preços muito baixos.

Onde estão os postos de gasolina mais baratos nos EUA?

Quando se trata de encontrar os postos de gasolina mais baratos nos EUA, estes são os locais com preços mais baixos para abastecer as 10 cidades mais populosas do país: