Preços do gás hoje, 5 de fevereiro de 2023: verifique os postos de gasolina mais baratos hoje

Geu mesmo preços de gasolina voltaram a subir em todo o Estados Unidos da Américaos consumidores estão procurando e verificando vários postos de gasolina para encontrar o melhor preço.

Isso faz todo o sentido, pois nem todos os postos cobram o mesmo preço, mesmo que estejam na mesma rua.

Para te ajudar na busca pelos postos de gasolina mais baratos do país, criamos este guia para os postos de gasolina mais baratos em cada uma das 10 principais cidades dos EUA.

Qual estado tem os preços mais altos do gás?

Apesar de estar na Califórnia por tantos meses, Havaí é agora o estado com os preços médios de gás mais caros, o que significa que quem gosta da vida na ilha está tendo que pagar uma média 4,93 dólares por galão passear.

Qual estado tem os preços mais baixos do gás?

Como tem sido o caso durante o aumento dos preços do gás, o extremo sul é onde você encontrará os preços médios mais baratos do gás. Texas pode ostentar as taxas mais baixas hoje com uma média de 3,11 dólares por galão.

Onde estão os postos de gasolina mais baratos nos EUA?

Quando se trata de encontrar os postos de gasolina mais baratos nos EUAestes são os lugares mais baratos para abastecer nas 10 cidades mais populosas do país: