Preços do gás hoje, 7 de fevereiro de 2023: verifique os postos de gasolina mais baratos hoje

Preços de gasolina tornaram-se um tema quente nos últimos meses, provavelmente chegando a um ano agora, com os custos de combustível subindo desde o início de 2022. Agora que 2023 chegou, eles caíram um pouco, mas ainda são mais caros do que a maioria no Estados Unidos gostaria que fossem.

Se algo deve ser aprendido com 2022, é a importância de encontrar um acordo sempre que possível, e que comprar é a melhor maneira de fazer isso.

Para economizar seu tempo, porém, fizemos isso por você. Assim como todos os dias, compilamos uma lista dos postos de gasolina mais baratos nas 10 cidades mais populosas dos Estados Unidos.

Qual estado tem os preços mais altos do gás?

Apesar de estar na Califórnia por tantos meses, O Havaí é agora o estado com os preços médios de gás mais caroso que significa que aqueles que curtem a vida na ilha estão tendo que pagar uma média 4.907 dólares por galão para se locomover.

Qual estado tem os preços mais baixos do gás?

Como tem sido o caso durante o aumento dos preços do gás, o extremo sul é onde você encontrará os preços médios mais baratos do gás. Texas pode se orgulhar das taxas mais baixas hoje com um média de 3.086 dólares por galão.

Onde estão os postos de gasolina mais baratos nos EUA?

Quando se trata de encontrar o postos de gasolina mais baratos nos EUAestes são os lugares mais baratos para abastecer nas 10 cidades mais populosas do país: