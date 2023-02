Preços do gás hoje, 8 de fevereiro de 2023: verifique os postos de gasolina mais baratos hoje

To clamor para saber onde fica o gás mais barato não parece estar indo embora Estados Unidos os residentes procuram combater a crise do custo de vida de todas as maneiras possíveis. Uma delas é garantir que você não está pagando mais do que o necessário para abastecer seu carro.

Os preços têm flutuado por muitos meses, mas, de um modo geral, eles estão indo na direção errada. Encontrar um bom negócio agora é realmente importante para muitos.

Para economizar seu tempo, porém, fizemos isso por você. Como todos os dias, compilamos uma lista dos postos de gasolina mais baratos nas 10 cidades mais populosas dos Estados Unidos.

Qual estado tem os preços mais altos do gás?

O Havaí tem uma liderança dominante para os preços médios de gás mais altos nos Estados Unidos, pois parece estar pairando em torno de 4,92 dólares por galão, um pouco mais do que a Califórnia em 4,62 dólares por galão.

Qual estado tem os preços mais baixos do gás?

O Texas teve os preços de gás mais baixos por muitos meses, juntamente com a maioria dos outros estados do sul. Eles estão sentados em 3,06 dólares por galão em média agora, com estados como Mississippi, Oklahoma e Carolina do Sul não muito mais caros.

Onde estão os postos de gasolina mais baratos nos EUA?

Quando se trata de encontrar os postos de gasolina mais baratos nos EUA, estes são os locais com preços mais baixos para abastecer as 10 cidades mais populosas do país: