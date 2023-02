Prefeito Ronaldo Lopes e vereadores visitam obras da Escola Municipal São João Batista

Secom PMP

A Escola Municipal de Educação Básica São João Batista está sendo praticamente reconstruída, mais um investimento na rede pública de ensino de Penedo que o Prefeito Ronaldo Lopes visitou nesta quinta-feira, 16.

Ao lado dos vereadores Rodrigo Regueira e Ernande Pinheiro, o engenheiro civil e gestor penedense conferiu o desenvolvimento dos serviços na unidade de ensino localizada no povoado Prosperidade, vizinho da comunidade Palmeira Alta, onde entregou a primeira ambulância do programa Acolhendo Mais Longe.

“A obra está bem avançada e é mais uma prova do nosso compromisso com as famílias que residem na zona rural de Penedo. Os mesmos investimentos que estão realizando nas escolas da cidade também estamos direcionando para o campo”, afirma Ronaldo Lopes.

O Prefeito de Penedo conversou com moradores e lideranças comunitárias da Prosperidade sobre o investimento que avança em seu governo, com duas unidades da Secretaria Municipal de Educação (Semed) situadas na zona rural totalmente recuperadas.

Escola do povoado Murici recebe investimentos da Prefeitura de Penedo

A primeira escola beneficiada funciona no Murici, atendendo os povoados próximos, e a segunda na comunidade Itaporanga, também responsável por receber estudantes das localidades vizinhas.

Escola da Itaporanga é modernizada e ganha ginásio coberto

O trabalho feito por meio da Semed recupera toda a estrutura, climatiza as escolas, coloca internet e computadores para professores e estudantes que dispõem de novo mobiliário e material didático-pedagógico, além de alimentação diária de excelente qualidade e cozinhas dotadas de utensílios, fogão, refrigerador e eletrodomésticos novos.

Tudo isso também está sendo feito na Escola Municipal São João Batista, construída em 1989 pelos próprios moradores, com apenas uma sala para crianças do 1º e do 2º ano do antigo Primário.

A inclusão na rede da Semed Penedo ampliou o número de salas, mas sem o padrão da obra que deve ser concluída até o mês de abril.

“A reforma vai deixar o nosso espaço de trabalho mais confortável e a comunidade se sentirá mais acolhida, favorecendo o aprendizado dos estudantes e o desenvolvimento das atividades dos professores e gestores”, destaca a diretora da EMEB São João Batistas, Ione Almeida Santos Ataíde.

Além de atender crianças e adolescentes de sua região, a escola da Prosperidade também oferta a Educação para Jovens e Adultos (EJA), estudantes que estão indo às aulas em imóvel alugado pelo município.

Texto e fotos Fernando Vinícius