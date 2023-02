Prefeito Ronaldo Lopes entrega ambulância no povoado Palmeira Alta

Secom PMP

Moradores das comunidades Palmeira Alta, Santa Margarida e mais 16 povoados próximos desses dois pólos da zona rural de Penedo receberam do Prefeito Ronaldo Lopes um investimento que assegura mais agilidade e segurança na área da saúde.

Lideranças comunitárias, servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) e os vereadores Ernande Pinheiro, Denys Reis e Rodrigo Regueira comemoram nesta quinta-feira, 16, a entrega da ambulância reivindicada pela população.

O benefício é mais um compromisso firmado durante a campanha eleitoral de 2020 e cumprido por Ronaldo Lopes, homem público que atende o homem e a mulher do campo da mesma forma que trata os moradores da cidade.

Expresso Saúde amplia assistência para zona rural de Penedo

Ele recebeu os agradecimentos dos líderes comunitários no posto de saúde que é referência para aproximadamente três mil pessoas que agora se deslocam por estradas que recebem a devida manutenção da Prefeitura de Penedo.

A entrega do veículo equipado com tração nas quatro rodas, totalmente apropriado para circular no meio rural, marca o início do programa Acolhendo Mais Longe, administrado pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Penedo.

“Essa ambulância ficará aqui, na Unidade de Saúde da Família da Palmeira Alta, com dois motoristas à disposição, trabalhando em sistema de rodízio de plantão para atender as ocorrências nessa região, desde que não sejam situações de responsabilidade do SAMU”, explica a Secretária Waninna Mendonça.

Isso significa que vítimas de acidente de trânsito, disparo de arma de fogo ou instrumentos cortantes precisam ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com chamada pelo 192.

Paciente em crise psiquiátrica e transporte para exame ou consulta também estão fora do protocolo de uso da ambulância que descarta qualquer tipo de carona.

O serviço do Acolhendo Mais Longe pode ser utilizado para pessoas com febre alta, mal estar, vômito persistente, enxaqueca ou dor abdominal intensa, gestante com início de trabalho de parto, além do quadro dor de dente, dor de cabeça e dor de ouvido associado.

“Nós já orientamos as nossas equipes sobre o protocolo e também estamos informando a população, inclusive por meio de panfleto. O nosso objetivo é oferecer o melhor serviço, sem cometer os erros do passado”, explica a gestora da SEMS Penedo sobre o uso da ambulância viabilizada por meio de emenda parlamentar do senador Rodrigo Cunha.

Texto e fotos Fernando Vinícius