Prefeito Ronaldo Lopes inicia obra de drenagem do Ouro Verde, Litoral e Cacimbinhas

Secom PMP

O alagamento de ruas e imóveis localizados nos Loteamentos Ouro Verde e Santo Antônio (este mais conhecido como Litoral) e no bairro Santa Isabel, popularmente chamado de Cacimbinhas, está perto de ser apenas uma triste lembrança do passado.

A solução para o problema é a obra de drenagem que o Prefeito Ronaldo Lopes se comprometeu em realizar e está fazendo, com recursos próprios do município, o que significa o retorno esperado pela população sobre os impostos que paga.

“Nós estamos investindo cerca de dois milhões de reais para resolver os problemas causados durante as chuvas nessas três localidades de Penedo. E como toda obra de drenagem começa por sua parte mais baixa, estamos aqui, acompanhando o início dos trabalhos”, explica Ronaldo Lopes.

O canteiro inicial do serviço de engenharia fica à margem da rodovia AL-105, próximo do bairro Raimundo Marinho e do 1º Núcleo da Cooperativa.

“Esta rede de drenagem terá um quilômetro e setecentos metros de extensão, em sua maior parte passando pela Avenida Brasil, rua Dom Constantino e rua Tiradentes”, informa a engenheira civil Amanda Lima, gestora da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), pasta responsável pela elaboração do projeto.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Fernando Vinícius e Deywisson Duarte