Prefeito Ronaldo Lopes revitaliza sede e estádio do Sport Club Penedense

O Sport Club Penedense é o clube de futebol mais antigo de Alagoas e o 19º do Brasil em atividade, patrimônio que o Prefeito Ronaldo Lopes está revitalizando em sua sede e no estádio Dr. Alfredo Leahy.

Os investimentos da Prefeitura de Penedo na recuperação da estrutura física e do campo do time ribeirinho são esperados há décadas pelo torcedor alvirrubro, obras que avançam para a substituição do gramado.

“Nós já estamos com a recuperação da sede praticamente pronta e estamos trabalhando para deixar o campo do Alfredo Leahy como nunca se fez antes, trocando inclusive todo alambrado”, informa Ronaldo Lopes sobre os trabalhos que têm a colaboração das secretarias municipais de Serviços Públicos e de Meio Ambiente.

O Prefeito de Penedo também valoriza o aspecto histórico do Sport Club Penedense com a instalação de uma casa de memória do clube, museu com concepção moderna que será também um novo atrativo turístico da cidade.

“Além da nossa paixão pelo Penedense, como torcedor, também pensamos como gestor que valoriza a tudo que pode ser de interessante, do ponto de vista do turismo, para nossa população e os visitantes, por isso estamos investindo no Museu do Penedense”, acrescenta Ronaldo Lopes

Outro aspecto positivo é que a Secretaria Municipal de Esportes (SMES) funcionará na sede do time que está com suas categorias de base ativas e disputa a segunda divisão do futebol profissional em Alagoas.

Com a pasta criada por Ronaldo Lopes – outra reivindicação da classe desportista de Penedo atendida pelo gestor penedense – instalada no imóvel situado no antigo Cajueiro Grande, o time terá mais uma fonte de renda mensal fixa pela locação do espaço.

Trabalhando de forma planejada e em parceria com a direção do alvirrubro, Ronaldo Lopes e a torcida do Penedense irão comemorar, em breve, muitas vitórias para o povo de Penedo.