PREFEITURA de Brusque – SC abre Processo seletivo com SALÁRIO de até R$17,6 mil

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Brusque via Secretaria Municipal de Comunicação Social, abre novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de 02 vagas em cargos de nível fundamental e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Médico Clínico Geral (1 vaga) e Auxiliar de Consultório Odontológico (1 vaga). Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.501,17 a R$ 17.637,11, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 15 de fevereiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da prefeitura municipal. Não haverá taxa de inscrição.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante análise de títulos e experiência profissional (caráter classificatório e eliminatório). O processo seletivo é válido por um ano, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Auxiliar de Consultório Odontológico: Lavar, acondicionar e esterilizar material, segundo técnicas adequadas; Prestar cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal aos pacientes; Efetuar testes de sensibilidade, aplicando substâncias alérgicas e fazendo leituras das reações, para obter subsídios aos diagnósticos; Adaptar o paciente ao ambiente e aos métodos terapêuticos que lhes são aplicados, realizando entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando-o para reduzir sua sensação de insegurança e sofrimento e obter a sua colaboração no tratamento; Auxiliar em rotinas administrativas do serviço de odontologia; Levar aos serviços de diagnóstico e tratamento, o material e os pedidos de exames complementares e tratamentos; entre outras atividades.

Médico Clínico Geral: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção da atenção Básica, definidas nas normas e diretrizes da estratégia de saúde coletiva vigente no país; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental entre outros que se fizerem necessários; Promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; entre outras atividades.

EDITAL nº 2023 (pag 549 a 558)