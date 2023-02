PREFEITURA de Caiana – MG anuncia Concurso público para TODOS os níveis

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Caiana anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 36 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e de nível superior.

As oportunidades são para os cargos de farmacêutico bioquímico (1); fiscal sanitário I (1); fiscal sanitário II (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (1); secretária escolar (1); servente de pedreiro (1); servente escolar (1); supervisor pedagógico (1); veterinário (1); vigia noturno (1); professor de educação física (1); professor de ensino infantil (1); professor de 1º grau (1); psicólogo (1); recepcionista (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar de biblioteca (1); auxiliar de berçário (1); auxiliar de enfermagem (1); auxiliar de saúde bucal (1); dentista (1); eletricista (1); enfermeiro (1); motorista I (1); motorista II (1); motorista III (1); nutricionista (1); oficial administrativo (1); operador de máquinas (1); pedreiro (1); agente administrativo (1); assistente social (1); auxiliar de secretaria (1); e auxiliar de serviços gerais (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.302,00 a R$ 2.403,51, por carga horária de até 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever a partir das 9h do dia 17 de abril até às 23h59 do dia 16 de maio de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Exame Auditores & Consultores. O valor da inscrição oscila entre R$ 52,00 a R$ 96,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 17 a 19 de abril de 2023, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, informática, legislação, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; prova prática para alguns cargos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados.

O concurso é válido por dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE ADMINISTRATIVO: Realizar, com relativa autonomia e sob supervisão, atividades técnicas de média complexidade e responsabilidade de serviços técnico-administrativos nas unidades organizacionais da Prefeitura.

ASSISTENTE SOCIAL: Realizar, com autonomia, atividades técnicas de grande complexidade e responsabilidade, relativas à sua área de atuação.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Realizar, com sob supervisão, atividades de pouca complexidade e responsabilidade na execução de serviços de apoio administrativo nas unidades organizacionais da Prefeitura.

AUXILIAR DE BIBLIOTECA: Supervisionar e executar atividades e ações administrativas no âmbito da biblioteca escolar.

AUXILIAR DE BERÇÁRIO: Realizar, sob supervisão, atividades de baixa complexidade e responsabilidade na execução de serviços de apoio nas creches da Prefeitura.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Executar, sob supervisão e controle superior, atividades técnicas e especializadas de baixa complexidade e responsabilidade bem como prestar atendimento a pacientes nas unidades de saúde do Município.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2023

