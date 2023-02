PREFEITURA de Dom Silvério – MG anuncia EDITAIS de Processos seletivos

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Dom Silvério anuncia abertura de novos editais de processos seletivos simplificado cujo objetivo é o preenchimento de 65 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital nº 01/2023 : Médico Sistema Municipal Saúde; Monitor (2); Monitor de Educação Física de Programa de Assistência Social (1); Agente Administrativo; Agente Fiscal; Agente Saúde (2); Almoxarife (1); Assistente Social (1); Assistente Social Cras (1); Auxiliar de Biblioteca (2); Oficial Pedreiro (1); Operador de Máquinas (1); Orientador Escolar; Professor I (3); Professor II (1); Psicólogo (1); Psicólogo Cras (1); Servente Escolar (3); Supervisor Escolar (1); Técnico de Enfermagem (1); Vigia (1); Coordenador do Cras; Coordenador Programa Bolsa Família; Coveiro (1); Dentista; Enfermeiro PSF (2); Farmacêutico Programa Farmácia de Minas (1); Oficial Bombeiro (1); Oficial Calceteiro (1); Borracheiro (1); Inspetor Escolar (1); Médico; Médico Atenção Primária de Saúde (2);Monitor de Ônibus de Saúde (1); Motorista (5); Nutricionista (1); Auxiliar de Serviços Gerais (5); Bioquímico/Farmacêutico (1); Auxiliar de Saúde Bucal (1); e Auxiliar de Secretaria (1).

: Médico Sistema Municipal Saúde; Monitor (2); Monitor de Educação Física de Programa de Assistência Social (1); Agente Administrativo; Agente Fiscal; Agente Saúde (2); Almoxarife (1); Assistente Social (1); Assistente Social Cras (1); Auxiliar de Biblioteca (2); Oficial Pedreiro (1); Operador de Máquinas (1); Orientador Escolar; Professor I (3); Professor II (1); Psicólogo (1); Psicólogo Cras (1); Servente Escolar (3); Supervisor Escolar (1); Técnico de Enfermagem (1); Vigia (1); Coordenador do Cras; Coordenador Programa Bolsa Família; Coveiro (1); Dentista; Enfermeiro PSF (2); Farmacêutico Programa Farmácia de Minas (1); Oficial Bombeiro (1); Oficial Calceteiro (1); Borracheiro (1); Inspetor Escolar (1); Médico; Médico Atenção Primária de Saúde (2);Monitor de Ônibus de Saúde (1); Motorista (5); Nutricionista (1); Auxiliar de Serviços Gerais (5); Bioquímico/Farmacêutico (1); Auxiliar de Saúde Bucal (1); e Auxiliar de Secretaria (1). Edital nº 02/2023: Agente de Combate à Endemias (6); e Agente Comunitário de Saúde (10);

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.302,00 a R$ 10.268,98, por carga horária de 16 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 17 a 24 de abril de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Exame Auditores e Consultores. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 90,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório); mais prova prática para o cargo de operador de máquinas. As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 28 de maio de 2023.

Os processos seletivos terão validade por dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE ADMINISTRATIVO: Elaborar planos e projetos de trabalho que colaborem com o bom desempenho do Municipio, colaborar com o COORDENADOR imediato na execução das rotinas complexas e internas; Participar de comissões e grupos de trabalhos; Efetuar anotações em fichas, livros e impressos próprios, relacionados aos planos de trabalhos, projetos e rotinas de natureza média; entre outras atividades.

AGENTE FISCAL: executar tarefas relacionadas à área de tributação do município; fiscalizar as obras sem alvarás; notificar, embargar e autuar obras; fazer valer as leis do município; executar tarefas de registro em formulários próprios de dados para o cadastro imobiliário; entre outras atividades.

AGENTE SAÚDE: Recepcionar os pacientes, atender telefonemas; auxiliar o médico em seus trabalhos; marcar consultas; manter fichas dos pacientes atualizados em arquivo próprio; executar pequenos trabalhos de datilografia; auxiliar o dentista em seus trabalhos; participar de campanhas de vacinação; executar tarefas correlatas.

Outras atribuições podem ser conferidas nos editais abaixo.

EDITAL nº 01/2023

EDITAL nº 02/2023

?