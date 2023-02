PREFEITURA de Ipuã – SP anuncia Concurso público para todos os níveis

Em São Paulo, a Prefeitura Municipa de Ipuã anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 17 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Nível fundamental : Operador de Máquina; Merendeira (1 vaga); Coveiro (1 vaga); Motorista (1 vaga); Mecânico; Vigia (1 vaga);

: Operador de Máquina; Merendeira (1 vaga); Coveiro (1 vaga); Motorista (1 vaga); Mecânico; Vigia (1 vaga); Nível médio : Facilitador de Oficinas (1 vaga); Agente Comunitário de Saúde (1 vaga); Monitor de Creche, CEMEI (1 vaga);

: Facilitador de Oficinas (1 vaga); Agente Comunitário de Saúde (1 vaga); Monitor de Creche, CEMEI (1 vaga); Nível técnico : Técnico em Segurança do Trabalho; Técnico de Informática (1 vaga); Eletricista (1); Técnico de Enfermagem (2 vagas);

: Técnico em Segurança do Trabalho; Técnico de Informática (1 vaga); Eletricista (1); Técnico de Enfermagem (2 vagas); Nível superior: Professor de Educação Básica II Educação Física; Professor de Educação Básica II Educação Artística; Professor de Educação Básica II – Educação Especial; Controlador Interno (1 vaga); Professor de Educação Básica I; Professor de Educação Infantil; Professor de Educação Básica II Matemática; Professor de Educação Básica II Língua Portuguesa; Professor de Educação Básica II História; Engenheiro Ambiental; Enfermeiro (1 vaga); Procurador Jurídico; Contador (1 vaga); Farmacêutico; Psicopedagogo (1 vaga); Nutricionista (1 vaga); Fonoaudiólogo; Orientador Social; e Fisioterapeuta (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.364,92 a R$ 4.786,33, e de R$ 14,80 a R$ 15,52 por hora/aula, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 12 de fevereiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Apta Concursos . O valor da inscrição oscila entre R$ 20,00 a R$ 40,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, informática e conhecimentos específicos; mais prova prática. As avaliações objetivas serão realizadas no dia 12 de março de 2023.

O concurso é válido por dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 01/2023

?