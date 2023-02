PREFEITURA de Itapuranga – GO anuncia Concurso público para todos os níveis

A Prefeitura Municipal de Itapuranga/GO anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de 64 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Médico Anestesiologista (1); Médico Cirurgião (1); Médico Clínico Geral (3); Médico Ultrassonografista (2); Nutricionista (1); Odontólogo(2); Técnico de Enfermagem (17); Técnico em Radiologia (4); Fonoaudiólogo (1); Médico Clínico Geral Para ESF (5); Médico Gineco/ Obstetra (2); Médico Ortopedista (1); Médico Psiquiatra (1); Auxiliar em Saúde Bucal (2); Biomédico (2); Cuidador – Masculino (2); Cuidador – Feminimo (2); Farmacêutico (2); Fisioterapeuta (3); Educador Físico (1); e Enfermeiro Padrão (9).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.451,39 a R$ 13.104,32, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17h do dia 10 de abril de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico da banca organizadora do Instituto Verbena. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 160,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 6 a 10 de março de 2023, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, atualidades e história, geografia e conhecimentos gerais de Goiás e de Ituporanga, conhecimentos específicos do cargo e conhecimentos de saúde pública; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 30 de abril de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL: Executar tarefas de recepcionar as pessoas no consultório dentário, procurando identificá-las e averiguar suas necessidades, para prestar informações, receber recados ou encaminhá-las ao cirurgião dentista e executar tarefas auxiliares ao trabalho do cirurgião dentista, visando a agilização dos serviços; efetuar o controle da agenda de consultas, verificando horários e disponibilidade dos profissionais; entre outras atividades.

BIOMÉDICO: Analisar amostras de materiais biológicos, bromatológicos e ambientais; coletar e preparar amostras e materiais; selecionar equipamentos e insumos, visando o melhor resultado das análises finais para posterior liberação e emissão de laudos; desenvolver pesquisas técnico-científicas; atuarem bancos de sangue e de células tronco hematopoiéticas; entre outras atividades.

EDUCADOR FÍSICO: Coordenar, desenvolver e orientar crianças, jovens e adultos na prática de atividades físicas e práticas corporais; ensinar técnicas desportivas; realizar treinamentos especializados com atletas de diferentes esportes; instruir acerca dos princípios e regras inerentes a cada um deles; avaliar e supervisionar o preparo físico dos atletas; acompanhar e supervisionar as práticas desportivas; entre outras atividades.

ENFERMEIRO PADRÃO: Dirigir o órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública; supervisionar a unidade de enfermagem; organizar e direcionar os serviços de enfermagem, suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas destes serviços; planejar, orientar, coordenar, executar e avaliar os serviços de enfermagem; fazer consultoria, auditoria e emissão de pareceres sobre matéria de enfermagem; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2023

