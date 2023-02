PREFEITURA de Ituberá – BA divulga Processo seletivo com 30 vagas

No estado da Bahia, a Prefeitura Municipal de Ituberá divulga abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o provimento de 30 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Professor Fundamental II (Geografia); Professor Fundamental II (História); Professor Fundamental II (Língua Portuguesa); Professor Fundamental I (Pedagogo); Professor Fundamental II (Ciências); Professor Fundamental II (Ed. Física); Professor Fundamental II (Letras Vernáculas c/ habilitação em Inglês); Professor Fundamental II (Matemática); Assistente Social (2); Auxiliar de Saúde Bucal (3); Biomédico; Enfermeiro (4); Pedagogo; Psicólogo (3); Técnico de Enfermagem (12); Visitador Social (2); Fiscal de Tributos; Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo; Nutricionista; e Orientador Social (3).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.212,00 a R$ 1.600,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 19 de fevereiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora MS Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 53,00 a R$ 66,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no dia 1º de abril de 2023.

O processo seletivo é válido por dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

PSICÓLOGA: Desenvolver trabalho conjunto com pedagogos, visando informar o potencial que a criança ou adolescente apresenta e que poderá ser desenvolvido; Estudar e desenvolver critérios para realização de análise profissiográfica, estabelecendo os requisitos mínimos de qualificação psicológica necessária ao desempenho do indivíduo; Efetuar consultas clínicas, individual, grupal, familiar e visitas domiciliares, encaminhando ou não, para outras áreas afins; entre outras atividades.

ASSISTENTE SOCIAL: Realizar visitas domiciliares às famílias solicitantes de auxílio para verificação da frequência escolar vinculada ao busca ativa, para confirmar a veracidade das informações, bem como complementar dados para análise, diagnóstico e acompanhamento social adequado; Promover reuniões com a comunidade escolar, com o objetivo de promover o cooperativismo e a integração da rede escolar entre si, orientando-os quanto a solução de problemas sociais básicos, registrando e legalizando as entidades sociais da comunidade; entre outras atividades.

PROFESSOR: Participar da elaboração do projeto pedagógico da unidade escolar, definindo ações, atividades e procedimentos de avaliação no processo de ensino aprendizagem; ministrar aulas do componente curricular, conforme a formação acadêmica do profissional, transmitindo aos alunos os conhecimentos estabelecidos no projeto pedagógico, de acordo com as diretrizes curriculares em vigor, com assiduidade e pontualidade; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2023

