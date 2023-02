PREFEITURA de Ituverava – SP promove Concurso público para TODOS os níveis

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Ituverava promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Nível fundamental: Cozinheiro (6);

Cozinheiro (6); Nível médio: Secretário Escolar (2); Motorista de Ônibus (3);

Secretário Escolar (2); Motorista de Ônibus (3); Nível superior: Professor de Educação Básica II – Educação Especial (2); Psicólogo Escolar (2); Supervisor de Ensino (2); Vice-Diretor de Escola (9); Coordenador Pedagógico (16); Diretor de Escola (18); Assistente Técnico em Licitações (1); Contador (1); Controlador Interno (1); Assistente Social Escolar (1); e Assistente Técnico em Contratos (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.615,97 a R$ 4.184,68, por carga horária de 19 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 19 de março de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Fundação Fafipa. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 30 ou 40 questões de múltipla escolha, distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos gerais, informática e/ou conhecimentos específicos; prova prática para o cargo de Motorista de Ônibus. As avaliações serão realizadas no dia 16 de abril de 2023.

O concurso é válido por dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR: I. Fazer levantamento e acompanhamento do quantitativo de baixa frequência dos alunos, acompanhamento dos usuários do bolsa família e afins para formular medidas de prevenção a evasão escolar; II. Fazer acompanhamento sistemático das famílias bem como visitas domiciliares visando possibilitar articulações; III. Promover reuniões com os responsáveis representantes das turmas da U.E visando fortalecer a relação família x escola; entre outras atividades.

ASSISTENTE TÉCNICO EM CONTRATOS: Acompanhar e coordenar as atividades desenvolvidas no âmbito da gestão e fiscalização de contratos, elaborar contratos, avaliar as vantagens e desvantagens das prorrogações contratuais, controlar prazos de vigência e execução dos contratos, notificando todas as unidades sobre a instrução de novo processo licitatório, quando houver, com antecedência de 04 meses do seu termo final, propor alterações nos contratos, entre outras atividades.

ASSISTENTE TÉCNICO EM LICITAÇÕES: Dar suporte administrativo a todas as atividades no âmbito das coordenadorias e das comissões, em especial quanto à disponibilização de serviços, materiais e equipamentos de trabalho, receber, conferir e solicitar informações necessárias à instrução de processos licitatórios relacionados às compras de materiais, equipamentos, contratação de serviços e obras, registrar e acompanhar as informações das licitações, entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2023

