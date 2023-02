PREFEITURA de Loanda – PR abre Concurso público com salário de até R$16 mil

No estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de Loanda abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 24 vagas em cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio/técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Nível alfabetizado: Operário (1); Serviços Gerais – Saúde (1); Operador de Máquina Pesada (1);

Operário (1); Serviços Gerais – Saúde (1); Operador de Máquina Pesada (1); Nível fundamental: Servente (1); e Auxiliar de cuidador/Educador (1);

Servente (1); e Auxiliar de cuidador/Educador (1); Nível médio/técnico: Oficial de Administração (2); Secretário Escolar (1); Auxiliar de Enfermagem Plantonista (1); Fiscal de Tributos (1); Cuidador/educador (4); e Técnico de Saúde bucal (1);

Oficial de Administração (2); Secretário Escolar (1); Auxiliar de Enfermagem Plantonista (1); Fiscal de Tributos (1); Cuidador/educador (4); e Técnico de Saúde bucal (1); Nível superior: Médico Pediatra; Médico PSF (1); Motorista (2); Pedagogo (1); Psicólogo (1); Agente Administrativo (1); Assistente Social (1); Engenheiro Civil (1); e Farmacêutico (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.280,48 a R$ 16.196,63, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 2 de março de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Unialfa, ou presencialmente, no departamento de RH da Prefeitura de Loanda, no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 150,00, com possibilidade de solicitar até o dia 10 de fevereiro de 2023, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, informática, conhecimentos gerais e atualidades e/ou legislação; prova prática para os cargos de motorista e operador de máquina, mais prova de títulos, conforme critérios especificados. As avaliações objetivas serão realizadas no dia 26 de março de 2023.

O concurso é válido por dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE ADMINISTRATIVO: Operar terminal de computador, digitar minutas de atas, editais, ofícios e afins; Redigir Projetos de Leis, Portarias, Decretos, bem como, todos os atos afins, quando solicitados por seus superiores; Autuar documentos recebidos e expedidos; Formalizar processos e expedientes; Distribuir conferir e registrar a documentação da unidade em que serve; Atender ao público interno e externo, e informar, consultando arquivos, fichários e documentos; Localizar documentos arquivados para juntada ou anexação; entre outras atividades.

ASSISTENTE SOCIAL: Promover políticas de assistência social no Município, de acordo com as necessidades básicas da Municipalidade em consonância com as diretrizes de governo, a Lei Orgânica de Assistência Social e as orientações e deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social; Propor e gerenciar convênios com instituições públicas, privadas ou organização da sociedade civil consoante os objetivos que definem as políticas de assistência social; entre outras atividades.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM PLANTONISTA: Na assistência de enfermagem aos clientes/pacientes, bem como, colaborar nas atividades de ensino e pesquisa nela desenvolvidas; Efetuar registros e relatórios de ocorrências; Trabalhar em conformidade com normas e procedimentos de biossegurança; Participar da prestação de assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos usuários dos serviços, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na Instituição/Administração Pública Municipal, sob a supervisão do Enfermeiro; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2023

?