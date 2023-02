PREFEITURA de Lupércio – SP promove Concurso público

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Lupércio promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é a formação de cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Lançador; Monitor; Motorista; Operador de Máquinas; Técnico em Contabilidade; Técnico em Enfermagem; Agente de Saúde; Auxiliar Administrativo; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Agente de Organização Escolar; Auxiliar de Serviço Infantil; Cirurgião Dentista; Coveiro; e Enfermeiro.

Os salários oferecidos variam entre R$1.302,00 a R$2.604,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 6 de fevereiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da KLC Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$40,00 a R$100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; informática; conhecimentos gerais; e conhecimentos específicos; prova prática; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 26 de fevereiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Agente de Organização Escolar: Acompanhar alunos na entrada e saída, zelar pela boa conduta, tanto no estabelecimento como nas intermediações, aconselhando os alunos nos casos de desobediência; levar ao conhecimento da direção os casos de infração ás normas disciplinares; atender os professores em aula nas solicitações do material escolar e sobre fatos disciplinares ou de assistência a alunos; entre outras atividades.

Agente de Saúde: Desenvolver ações que busquem a integração com a população; Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a micro área; Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando a promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe. Cadastrar todas as pessoas de sua micro área e manter os cadastros atualizados; entre outras atividades.

Auxiliar Administrativo: Atender expediente normal da Unidade efetuando abertura, recebimento, registro e distribuição de processos; efetuar controle de arquivo da unidade; digitar qualquer documento administrativo, efetuar cálculo utilizando-se fórmula e envolvendo dados comparativos; atender ao público, elaborar prestações de contas, alimentar sistemas de dados de acordo com as exigências legais prestando mediante autorização informações aos órgão externos; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2023

?