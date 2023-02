PREFEITURA de Paulínia – SP abre Processo seletivo com SALÁRIO de até R$7,1 mil

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Paulínia abre novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de nível médio, técnico e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de cirurgião vascular (1); oftalmologista (1); pneumologista (1); especialista em medicina de família e comunidade (1); ginecologista e obstretícia (1); intensivista (1); urologista (1); neurologista (1); oncologista (1); otorrinolaringologista (1); pediatria (1); anestesiologista (1); cirurgião de cabeça e pescoço (1); cirurgião geral (1); cirurgião torácico (1); clínico geral (1); agente de apoio educacional (20); auxiliar de enfermagem (1); enfermeiro; técnico de enfermagem; médico do trabalho e médicos plantonistas em anestesiologista intervencionista, com especialização em área de dor (1); hematologista e hemoterapeuta (1); infectologista (1); radiologista (1); gastroenterologista pediátrico (1); nefrologista (1); ortopedista e traumatologista (1); emergencista (1); endoscopista (1); cardiologista (1); dermatologista (1); e gastroenterologista (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.000,00 a R$ 7.353,10, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h do dia 8 de março de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Fundação Getulio Vargas. O valor da inscrição está fixo em R$ 36,25.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante verificação dos requisitos mínimos (caráter eliminatório); mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

O processo seletivo é válido por um ano, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL: Executar atividades de média complexidade junto aos alunos da rede escolar do município de Paulínia, de Educação Infantil ao Ensino médio, Técnico Profissionalizante e Suplência. Atuar nas Unidades escolares, acolhendo, cuidando e auxiliando na educação de crianças, adolescentes e/ou adultos, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, comportamentais, nutricionais, obedecendo os regulamentos/normas da Secretaria Municipal de Educação; entre outras atividades.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Prestar assistência de enfermagem de caráter preventivo e/ou curativo internos e externos da unidade, conforme planejamento de trabalho estabelecido pelo enfermeiro; participar das atividades nos programas específicos desenvolvido na rede básica de saúde do município; participar das atividades de orientações dos profissionais da equipe de enfermagem, quanto às normas e rotinas; entre outras atividades.

ENFERMEIRO: Planeja, supervisiona e executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina ou específicos para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva; Identifica necessidades de enfermagem, a fim de preservar e recuperar a saúde dos pacientes; Elabora plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas no município; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2023

