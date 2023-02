Prefeitura de Penedo abre cadastro gratuito para ambulantes trabalharem na festa da Lavagem do Rosário

Secom PMP

Quem pretende faturar um bom dinheiro comercializando comida ou bebida durante a Lavagem do Rosário, festa que acontece na Sexta-feira de Carnaval em Penedo, precisa fazer o cadastro na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin).

O procedimento gratuito é necessário para a utilização de espaço público na área que reúne milhares de foliões, desde a Praça Jácome Calheiros – mais conhecida como Praça do Coreto – até o Rosário Largo, desde a Igreja do Rosário dos Pretos até as imediações da Escola Estadual Gabino Besouro, onde será instalado o palco.

A ligação entre os dois pólos da festa carnavalesca se dá pela Rua Barão do Rio Branco, onde não é permitido colocar barracas para não atrapalhar o desfile dos blocos, batucadas, grupos afro, orquestras de frevo e nem a alegria da multidão que brinca pra valer.

A oportunidade para vender no meio dessa festa está aberta até quarta-feira, 14, na Sedecin, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 116, ao lado do Hotel São Francisco. O atendimento ao público acontece das 7h30 às 13h30.