Prefeitura de Penedo abre matrícula para a primeira Creche CRIA do município

Um dos maiores investimentos para a primeira infância em Penedo está de portas abertas para receber crianças com menos de 4 anos de idade.

A inclusão direcionada para famílias de baixa renda está na Creche Jornalista Everaldo Gama, a primeira unidade do Programa CRIA instalada em Penedo.

A creche que é fruto da parceria entre o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo está situada no aterro da Lagoa do Oiteiro, próxima do Fórum do Tribunal de Justiça.

População de Penedo ganha creche com capacidade para atender 200 crianças

A creche do Programa Criança Alagoana está aberta no horário das 8h às 11 horas e das 14h às 17 horas, de segunda à sexta-feira.

Os pais ou responsáveis precisam levar documentos pessoais – inclusive comprovante de residência, cartão do CRIA ou do Bolsa Família e o NIS – e da criança (certidão de nascimento, cartão atualizado de vacina e CPF, se já tiver).

A segunda creche do Programa CRIA em Penedo está sendo construída na parte alta da cidade, ao lado da sede própria do Ministério Público Estadual – unidade também em processo de construção -, investimentos situados nas imediações da Toca do Índio.