Prefeitura de Penedo disponibiliza transporte para inscritos no concurso que irão fazer a prova em Arapiraca

Secom PMP

Quem reside em Penedo e irá fazer a prova do concurso público em Arapiraca vai contar com transporte gratuito. A decisão do Prefeito Ronaldo Lopes visa apoiar os penedenses surpreendidos com a medida, ainda que prevista no edital, e definida pela instituição realizadora do certame em função da grande quantidade de inscritos.

Por meio da Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura de Penedo disponibiliza 24 ônibus do transporte escolar, frota que será levada até a Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto na manhã do próximo domingo, 12, ponto de partida da jornada em direção ao quadro de servidores efetivos da municipalidade.

Cada ‘amarelinho’ estará identificado com o nome da escola que será o destino final da viagem que começa às 9 horas, horário da saída cuja tolerância de espera de eventual retardatário será de 20 minutos.

No local do estacionamento, dez monitores da Semed irão orientar os concurseiros em direção ao ônibus correto, com cada inscrito portando o respectivo cartão de inscrição para ter acesso ao transporte.

A gestão alerta para que as pessoas não esqueçam de levar documento oficial de identidade (não pode ser fotocópia) para poder entrar no local da prova, conforme prevê o edital, além de caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta.

Os portões de cada escola serão abertos às 12h10 e fechados às 13h10, de forma simultânea, em Penedo e Arapiraca. Considerando o horário de saída dos ônibus e o percurso, haverá tempo suficiente para a devida alimentação antes da prova.

A prova objetiva do concurso da Prefeitura de Penedo terá duração de três horas e o retorno da cidade de Arapiraca só ocorrerá após o último penedense deixar a escola, para cada veículo destinado ao transporte sem custo para o concurseiro.