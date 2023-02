Prefeitura de Penedo divulga resultado final do PSS 2023 da Educação

Secom PMP

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo divulgou a lista dos classificados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) realizado para viabilizar o início do ano letivo 2023.

A Semed irá convocar os classificados, conforme a necessidade para cada função, iniciando a lotação em cada setor para dar andamento ao trabalho que visa atender todas as necessidades da rede que inicia as aulas no próximo dia 16.

Mais informações no direct do Instagram da Semed Penedo ou pele telefone 3551-3033

A relação para cada cargo está no arquivo abaixo

Visualize passando as páginas

OU CLIQUE AQUI PARA BAIXAR TODO O ARQUIVO