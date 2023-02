Prefeitura de Penedo divulga resultado parcial do PSS da Educação 2023

Secom PMP

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo acaba de divulgar a lista do resultado parcial do Processo Seletivo Simplificado (PSS) lançado para iniciar o ano letivo 2023.

A relação dos aprovados pode ser conferida integralmente no arquivo que consta abaixo do texto.

De acordo com as retificações publicadas no Diário Oficial do Município, a data para formalizar contestação é amanhã, dia 02 de fevereiro, com resultado do recurso e a homologação da lista final de aprovados no PSS 2023 publicados no próximo dia 10.

As aulas na rede de ensino da Semed Penedo começam no próximo dia 16 de fevereiro, data divulgada nesta quarta-feira, 01, pelo Secretário Municipal de Educação Luciano Barros Lucena.

CONFIRA AQUI O RESULTADO PARCIAL DO PSS DA EDUCAÇÃO 2023