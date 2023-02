Prefeitura de Penedo e Governo de Alagoas investem em acessibilidade, mobilidade e moradia digna na periferia da cidade

Secom PMP

Comunidades penedenses formadas, em sua maioria, por famílias de baixa renda estão sendo beneficiadas com obras que melhoram a qualidade de vida de seus moradores.

O trabalho realizado entre a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas promove mais acessibilidade, mobilidade urbana e moradia digna por meio de dois programas, o Vida Nova nas Grotas e o Vida Nova na Sua Casa.

As mudanças positivas avançam no bairro Santo Antônio, mais conhecido como Barro Vermelho, o primeiro bairro de Penedo.

Programas Vida Nova melhoram qualidade de vida na periferia de Penedo

A localidade Brasília sofria com a dificuldade de acesso e as consequências das fortes chuvas. Com os investimentos viabilizados pelo Prefeito Ronaldo Lopes junto aos governadores Renan Filho e Paulo Dantas, a realidade agora é outra.

“A gente esperou por tanto tempo para ter a nossa rua calçada e as casas reformadas como está sendo feito agora, é uma maravilha”, descreve Ivone de Oliveira, feliz com a nova infraestrutura que também lhe beneficia diretamente.

Para entrar em sua residência, que tem uma linda visão da cidade e do rio São Francisco, Eliane dispõe de escada em alvenaria e corrimão. O risco de quedas no chão batido, principalmente em dias de chuva, agora é mínimo.

Da mesma forma, outras casas localizadas no alto do morro ganharam os mesmos investimentos e a rua recebeu pavimentação em concreto, resultado prático do Vida Nova nas Grotas. As travessas da Brasília também foram pavimentadas, o que significa acesso garantido para veículos, algo que não acontecia antes.

“Ninguém nunca pensou e nem esperava de acontecer essa maravilha, é uma benção o que está acontecendo aqui no Barro Vermelho”, afirma Adriana, uma jovem mãe de dois filhos que morava em uma casa de taipa destruída pelas chuvas.

Ao lado de Ronaldo Lopes, ela comemora a construção do novo lar, em alvenaria. Adriana é uma das 300 moradoras de Penedo incluídas no Vida Nova na Sua Casa, programa que identificou a precariedade do imóvel de taipa durante o levantamento conjunto da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Casas em más condições estruturais também são contempladas com o Vida Nova. “Aqui já mudou muita coisa”, conta a moradora Eliane. “O Prefeito Ronaldo Lopes colocou banheiro, caixa d’água, tanquinho pra lavar roupa e reformou o telhado”, relatou sobre os serviços que também estão sendo feitos em outras unidades residenciais do Barro Vermelho.

“Nós vamos trabalhar sempre para ver a transformação na vida de pessoas como a Adriana e seus filhos”, afirma Ronaldo Lopes sobre as ações que melhoram o dia a dia das pessoas que mais precisam de políticas públicas executadas com responsabilidade e planejamento.

Paulo Dantas e Ronaldo Lopes trazem Vida Nova nas Grotas para Penedo

A parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas no âmbito dos dois programas Vida Nova beneficiarão ainda os bairros Castro Alves – popular Bititinga – e Santo Antônio, comunidade remanescente quilombola mais conhecida como Oiteiro.

