Prefeitura de Penedo e Senar ofertam cursos gratuitos de eletricista, segurança do trabalho e informática

A Prefeitura de Penedo e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) firmaram mais uma parceria que visa preparar a população para o mercado de trabalho, especialmente os mais jovens, sem custo para os interessados.

A mais recente atuação conjunta da administração municipal e a entidade que integra o Sistema S (mantido por organizações empresariais) vai abrir três cursos profissionalizantes: eletricista, segurança no trabalho e informática básica.

O período de inscrição será aberto no próximo dia 06 de fevereiro e termina em 13 de fevereiro, na Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, localizada ao lado da Agência dos Correios, na avenida Floriano Peixoto, Centro Histórico.

“Essa é mais uma demonstração do nosso compromisso com o povo de Penedo, com a nossa juventude, no que se refere ao conhecimento e à capacitação”, ressalta o Vice-Prefeito João Lucas, articulador da qualificação gratuita.

“Agradecemos ao Senar, por meio desse grande parceiro que é o presidente Murilo Rezende, e ao Prefeito Ronaldo Lopes que tem dado todo apoio para que possamos tomar iniciativas como essa, que traz benfeitorias para o povo de Penedo”, completou João Lucas.

Para se inscrever, basta apresentar os documentos pessoais e ter pelo menos 16 anos para o curso de informática básica e ter completado 18 anos para os cursos de eletricista e segurança do trabalho.

Quem tiver interesse em aprender, pode entrar em contato por meio do telefone/whatsapp (82) 99962-6903.