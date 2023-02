Prefeitura de Penedo e Trakto promovem evento exclusivo para professores e gestores da Semed

Secom PMP e Assessoria Trakto

Jornada Pedagógica acontecerá entre os dias 14 e 15 de fevereiro no Centro de Convenções e contará com programação cultural aberta ao público

O prefeito Ronaldo Lopes anuncia mais uma iniciativa inovadora para Penedo. Nos próximos dias 14 e 15 de fevereiro, a gestão que concedeu reajuste salarial recorde para professores e pagou o maior rateio dos servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) promove uma jornada pedagógica em parceria com a Trakto.

Com intuito de inserir professores e gestores de educação em temas como criatividade, inspiração e transformação digital, a Jornada Pedagógica de Penedo acontecerá no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, local das oficinas e palestras viabilizadas pela Trakto Design, primeira plataforma de design com suporte humanizado da América Latina que irá lançar o projeto Trakto Educação, inédito em prefeituras do Brasil.

Prefeitura de Penedo e Trakto fecham parceria inédita no Brasil

Em busca do aprimoramento da qualidade do ensino e de melhores indicadores de aprendizado, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o Trakto Educação é um conjunto de soluções que visa o desenvolvimento de práticas docentes e atividades pedagógicas para professores e alunos da rede pública de ensino.

Além disso, o propósito é transformar a educação por meio do design, da criatividade e da tecnologia, como se verá na Jornada Pedagógica de Penedo.

A apresentação do evento, que terá palestrantes de projeção nacional como Murilo Gun e Bráulio Bessa, ficará a cargo do produtor cultural e ator alagoano Chico de Assis, responsável pela condução do Trakto Show Penedo, realizado em dezembro de 2022, o primeiro realizado fora de Maceió.

Trakto Show Penedo traz palestras e workshops gratuitos durante dois dias

A parceria entre a Trakto e a Prefeitura de Penedo não se restringe aos professores da Semed. A Jornada Pedagógica também terá uma programação cultural aberta ao público na Praça Barão de Penedo.

Sobre a preparação para o início do ano letivo 2023, professores, coordenadores e diretores da Semed serão previamente informados pela gestão da pasta sobre o credenciamento de acesso à jornada.

“A nossa parceria com a Trakto é fruto de um trabalho desenvolvido com planejamento direcionado à modernização dos serviços prestados pela Prefeitura de Penedo. Estamos investindo na estrutura física das escolas, nos equipamentos e na formação dos professores para formar gerações capazes de lidar com as tecnologias digitais, o que é indispensável para acompanhar a evolução de todos os setores”, afirma o prefeito Ronaldo Lopes.

Trakto Educação

Por ser a primeira cidade do Brasil a acreditar no Trakto Educação, Penedo também ganha outro marco histórico no uso do digital na rede públicas: a aula inaugural do Trakto Educação, com apresentação da ideia e da usabilidade da plataforma.

“A Jornada Pedagógica de Penedo vem para marcar a primeira fase da aplicação do projeto Trakto Educação na rede pública municipal. Para nós está sendo motivo de muito orgulho iniciar a implantação do Trakto Educação em Penedo, uma vez que é uma cidade histórica e referência de cultura para alagoanos e todos os brasileiros. As grandes transformações de uma sociedade começam pela educação e nós somos muito gratos por poder fomentar essa revolução”, afirma Paulo Tenório, CEO da Trakto Design e idealizador do projeto.

Ainda de acordo com Paulo Tenório, a jornada vem para motivar, impactar e engajar os professores, estimulando a multiplicação de conhecimento e o fomento da criatividade fora e dentro da sala de aula.

“Por ser a primeira cidade a focar e investir na tecnologia aliada à educação, Penedo dá a largada e torna-se uma referência para os demais municípios”, ressalta o criador da Trakto Design, plataforma com quase 1 milhão de usuários no mundo.

Durante o evento também está previsto o lançamento da Casa Trakto, espaço de suporte para o uso da plataforma e coworking criativo de livre acesso para professores, alunos e toda a comunidade.

O objetivo do ambiente é múltiplo, tendo em vista a facilitação da adaptação dos docentes, a formação continuada para exploração de novas formas de pensar e preparação das aulas, além de permitir que a tecnologia seja, de forma efetiva, aliada dos professores na execução pedagógica na sala de aula.

