Prefeitura de Penedo, Governo de Alagoas e FRM lançam curso gratuito de empreendedorismo digital. Confira aqui como se inscrever!

Secom PMP

O universo digital oferece inúmeras possibilidades para iniciar ou alavancar negócios. Para mostrar como isso é possível, a Prefeitura de Penedo, o Governo de Alagoas e a Faculdade Raimundo Marinho (FRM) uniram-se para ensinar, de forma gratuita, sobre empreendedorismo digital.

O investimento feito por meio do Projeto Empreender Alagoas é direcionado aos micro e pequenos negócios, sendo constituído de quatro cursos on-line, cada um com duração de 20 horas/aula. Além de acesso à plataforma que viabiliza o aprendizado, todo participante receberá um livro para cada módulo e uma camiseta alusiva ao projeto.

Tudo isso sem custo para quem tem idade igual ou acima de 16 anos e muito interesse em empreender, utilizando ferramentas virtuais.

Os módulos do Curso de Empreendedorismo Digital abordam os seguintes temas: trabalho, consumo e empreendedorismo; mundo dos micro e pequenos negócios; estratégias digitais para pequenos empreendedores e plano de negócio.

Até quem não tem um smartphone ou computador pode aprender. As aulas serão realizadas no laboratório de informática da FRM, com duração de 1h30 e opção de turno vespertino ou noturno.

A aula inaugural será realizada em 10 de março, às 19 horas, no auditório da Faculdade Raimundo Marinho. Na mesma ocasião, os inscritos serão cadastrados na plataforma do Curso de Empreendedorismo Digital. As aulas começam no dia 13 de março.

INSCRIÇÃO

A inscrição presencial para o Curso de Empreendedorismo Digital está aberta até o dia 10 de março, na biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, localizada ao lado da agência dos Correios, Avenida Floriano Peixoto, Centro Histórico.

O atendimento ao público acontece das 8h às 13 horas, sendo necessário apresentar documentos pessoais – de preferência RG – e comprovante de residência recente.

Também é possível se inscrever de forma on-line, clicando neste link.