Prefeitura de Penedo informa nova lista de idosos beneficiados com gratuidade no transporte intermunicipal

A Prefeitura de Penedo, po meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) divulga a nova lista de pessoas idosas beneficiadas com transporte gratuito intermunicipal.

O documento conhecido como Carteira do Idoso está disponível na nova sede da Secretaria de Assistência Social, localizada na Praça São Judas Tadeu, nº 464, nas imediações da Gruta de Nossa Senhora de Fátima, ao lado da Escola Estadual Ernani Méro.

A gratuidade na passagem para deslocamento entre cidades de Alagoas prevê a disponibilidade de dois assentos para pessoa idosa com mais de 60 anos e renda familiar de até dois salários mínimos, desde que a quantidade de assentos represente 10% do total de vagas para passageiros do veículo.

No caso da ocupação do percentual reservado aos idosos que se enquadram no perfil da Carteira do Idoso, a venda da passagem deve ser feita com 50% de desconto para pessoa idosa que for viajar no mesmo veículo.

Em Alagoas, a Carteira do Idoso é emitida pela Secretaria de Estado de Assistência Social, sendo que a solicitação em Penedo pode ser feita por meio da SEMASDH, em sua sede e no CREAS ou nos CRAS.

A pessoa idosa precisa estar inserida no Cadastro Único e apresentar os seguintes documentos originais: Carteira de Identidade (RG), CPF, comprovante de residência, NIS e comprovante de renda de até dois salários mínimos.

RELAÇÃO DE IDOSOS BENEFICIADOS COM GRATUIDADE NO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL FEV 2023