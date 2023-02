Prefeitura de Penedo inicia nova etapa de vacinação contra Covid-19

Secom PMP

O combate ao coronavírus ganhou o reforço da vacina bivalente, imunizante que chega para a população de Penedo a partir desta quarta-feira, 01 de março, por meio do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

A nova fase da vacinação contra a Covid-19 segue os parâmetros determinados no Plano Nacional de Imunização (PNI), padrão seguido pela Prefeitura de Penedo desde o início da campanha;

O esquema vacinal para os grupos prioritários (confira quem se encaixa na lista abaixo do texto) será de uma dose da vacina bivalente para as pessoas que receberam até duas doses com vacinas monovalentes.

Já o intervalo para doses de reforço com a vacina bivalente será a partir de quatro meses da última dose de reforço ou da última dose com vacina monovalente, ou seja, as que foram utilizadas até 2022 durante a campanha que salva vidas e protege a população

A nova fase de combate à Covid-19 terá equipe da SEMs vacinando pessoas acamadas, cronograma nos postos de saúde, busca ativa e por meio do Expresso Saúde.

As pessoas que não tomaram nem a primeira dose de vacina contra Covid ou não finalizaram seu esquema vacinal precisam concluir para receber o imunizante bivalente, ressaltando que a campanha da SEMS obedece a ordem dos grupos prioritários antes de ser levada para a população em geral.

Grupos prioritários

Fase 1 – Pessoas de 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (abrigados e os trabalhadores dessas instituições); imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas (a partir de 12 anos).

Fase 2 – Pessoas de 60 a 69 anos de idade;

Fase 3 – Gestantes e puérperas;

Fase 4 – Trabalhadores da saúde;

Fase 5 – Pessoas com deficiência permanente, população privada de liberdade (a partir de 18 anos), adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema de privação de liberdade.