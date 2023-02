Prefeitura de Penedo paga salário de fevereiro nesta sexta-feira, 24

Secom PMP

O período de carnaval acabou, em clima de paz e alegria extravasada, após dois anos sem a festa ser realizada por causa da pandemia.

E o servidor da Prefeitura de Penedo, efetivo ou comissionado, já pode saldar as dívidas que fez durante a folia porque o salário de fevereiro está na conta a partir desta sexta-feira, 24.

Inclusive quem preferiu ficar em casa ou não perdeu o controle das contas durante a carnaval também poderá sacar o direito assegurado pelo Prefeito Ronaldo Lopes.

Desde o início do seu mandato, o gestor penedense paga a folha em dia e ainda dentro do mês trabalhado, inclusive para servidores que recebem o 13º salário no mês de seu nascimento.

O pagamento referente a fevereiro está disponível para todas as categorias do funcionalismo municipal.