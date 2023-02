Prefeitura de Penedo realiza primeira reunião do grupo gestor do Projeto Cidades Criativas

Encontro aconteceu na sede do Sebrae Alagoas, em Maceió

Assessoria SETUR

O grupo gestor da Prefeitura de Penedo realizou a primeira reunião da candidatura do município no Projeto Cidades Criativas, da UNESCO. O encontro foi realizado na sede do Sebrae Alagoas, em Maceió.

O grupo gestor se reuniu com o consultor do Sebrae, Eduardo Barroso, e é formado por diversos órgãos e entidades que dão suporte e sustentação, tanto à candidatura de Penedo, como também aos projetos que serão executados em torno da plataforma de Cidades Criativas, a qual Penedo pretende se vincular.

Estiveram presentes na reunião representantes da Secretaria Municipal de Turismo (SETUR), da Secretaria Municipal de Cultural, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), do trade turístico de Penedo, em especial, o setor de Hospedagens; da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), do Sebrae, do Banco do Nordeste, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), do Fórum Setorial de Alagoas, do Circuito Penedo de Cinema e da Associação de Economia Criativa.

De acordo com Jair Galvão, secretário de Turismo de Penedo, estratégias e ideias foram expostas durante a reunião com o intuito de fortalecer ainda mais a candidatura de Penedo na Rede de Cidades Criativas, na categoria Cinema.

“Nós fizemos uma exposição das estratégias que a nossa cidade está desenvolvendo para fortalecer sua candidatura, ouvimos contribuições valiosas e apresentamos, também, os compromissos futuros com os possíveis financiadores e parceiros executores deste grande projeto”, explicou o gestor da SETUR.

Será publicado, ainda, um decreto do Prefeito Ronaldo Lopes com os órgãos e entidades consignatárias, que será assinado no lançamento oficial da candidatura, no mês de março.

“Nós acreditamos que, além de Penedo sair fortalecida como cidade candidata, também terão diversas iniciativas e ações visando o fomento e o desenvolvimento da economia criativa no município”, concluiu Jair Galvão.