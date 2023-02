PREFEITURA de Pescaria Brava – SC encerra inscrições de Concurso público para TODOS os níveis

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Pescaria Brava encerra inscrições de concurso público nesta segunda-feira (20). O edital de concurso público tem por objetivo o preenchimento de 85 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Motorista de Veículos Leves (1); Motorista de Veículos Pesados (10 ); Nutricionista (1); Odontólogo (3); Operador de Máquinas e Equipamentos (8); Analista de Contratos (1); Analista de Licitação (1); Assistente de Educação (1); Assistente Social (2); Auxiliar de Consultório Dentário (3); Professor de Língua Estrangeira – Inglês (2); Professor de Matemática (1); Psicólogo (2); Psicopedagogo (1); Técnico em Enfermagem 20h (1); Técnico em Enfermagem 40h (6); Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental (4); Professor de Artes (1); Professor de Ciências (1);

Professor de Educação Física (2); Professor de Educação Infantil – Creche e Pré-escola (4); Professor de Ensino Religioso (1); Professor de Geografia (1); Professor de História (1); Arquiteto (1); Biólogo (1); Enfermeiro 20h(1); Enfermeiro 40h (4); Farmacêutico (1); Fiscal de Obras e Posturas (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Monitor de Transporte Escolar (4); Médico Ginecologista (1); Médico Oftalmologista (1); Médico Pediatra (1); Médico Geriatra (1); Médico Veterinário (1); Mecânico (1); Médico Clínico Geral 20h (1); e Médico Clínico Geral 40h (4).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 961,44 a R$ 10.532,52, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 20 de fevereiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação Unisul. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório); prova de títulos e prova de aptidão prática, conforme critérios especificados no edital. As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 16 de abril de 2023.

O concurso é válido por dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ANALISTA DE CONTRATOS: Executa as atividades referentes às aquisições e contratações dentro dos limites de competência e em observância às normas licitatórias, assegurando a correta tramitação dos procedimentos relativos ao cumprimento da Lei de Licitações, da legislação do pregão e demais legislações concernentes; Executa as atividades relacionadas com a gestão administrativa de todos os contratos, exceto aqueles das atividades fim (operações ativas, passivas e serviços prestados); Analisa os contratos de aquisição de bens ou prestação de serviços através de processos de licitação ou não, solicitando a documentação necessária ao fornecedor, verificando e procedendo às correções, quando necessárias; entre outras atividades.

ANALISTA DE LICITAÇÃO: organizar os diplomas legais e normas aplicáveis a licitações e compras; o cadastro de fornecedores de bens e materiais e de prestadores de serviços; a elaboração dos instrumentos convocatórios de licitações; publicações, a instrução dos processos licitatórios; verificar e acompanhar o registro de preços praticados em relação a materiais e serviços a ser realizado pelas respectivas secretárias; elaborar as justificativas legais nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação estendendo-se a todos os procedimentos necessários para a formalização dos processos licitatórios, até a efetiva homologação, adjudicação e contratação, mantendo arquivados todos os processos de licitação e de dispensa, assessorar a Comissão de Licitações no desempenho de suas funções regulares; entre outras atividades.

ASSISTENTE SOCIAL: Atividade profissional no campo do serviço social, na viabilização de ações assistenciais, com a aplicação dos princípios e técnicas pertinentes à área, aplicadas ao exame e solução dos problemas de ordem socioeconômica; planejar, coordenar, controlar e avaliar programas e projetos na área do Serviço Social, aplicados a indivíduos, grupos e comunidades; elaborar e/ou participar de projetos de pesquisas, visando à implantação e ampliação de serviços especializados na área do desenvolvimento comunitário; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2023

?