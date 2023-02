PREFEITURA de Reginópolis – SP anuncia Concurso público para todos os níveis

No estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Regenópolis faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de 69 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Ensino fundamental : Lavrador/Lubrificador, Motorista e Operador de Máquinas, Auxiliar de Cozinha e Auxiliar de Jardinagem.

: Lavrador/Lubrificador, Motorista e Operador de Máquinas, Auxiliar de Cozinha e Auxiliar de Jardinagem. Ensino médio/técnico : Eletricista, Inspetor de Alunos, Técnico de Enfermagem e Técnico de Segurança do Trabalho, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Apoio Educacional, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Dentista, Agente de Licitação e Contratos, Almoxarife, Agente de Combate à Endemias e Atendente.

: Eletricista, Inspetor de Alunos, Técnico de Enfermagem e Técnico de Segurança do Trabalho, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Apoio Educacional, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Dentista, Agente de Licitação e Contratos, Almoxarife, Agente de Combate à Endemias e Atendente. Ensino superior: Professor de Educação Física – PEB II, Professor de Ensino Fundamental – PEB I, Professor de Artes – PEB II, Professor de Educação Especial, Professor de Inglês – PEB II, Analista de Compras, Analista de Planejamento, Analista de Tecnologia da Informação, Assistente Social, Controle Interno, Dentista, Lançador, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista, Procurador Jurídico, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fonoaudióloga, Diretor Administrativo, Diretor de Escola e Educador Físico.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.577,48 a R$ 5.608,95, por carga horária de até 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever a partir das 09h do dia 10 de fevereiro até às 17h do dia 25 de fevereiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fênix Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 40,00 a R$ 80,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos especificos; prova prática para os cargos de Motorista I e II, Operador de Máquinas e Auxiliar de Jardinagem. As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 26 de março de 2023.

O concurso é válido por dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS: Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento e descobrimento de focos; Realizar a eliminação de criadouros, tendo como método remoção, destruição e vedação; Orientar a população de como evitar a proliferação dos vetores; Vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos; entre outras atividades.

AGENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Efetuar a análise dos contratos, convênios e outras peças jurídicas e administrativas a serem firmados pela Administração Pública; Realizar todo o procedimento licitatório e legislativo, analisando e orientando na confecção de editais, minutas de contratos e outras peças jurídicas e administrativas; Auxiliar o gestor de contrato, no acompanhamento da execução física dos objetos de contratos firmados pelo Município com empresas privadas, públicas e outros entes da Administração Pública; entre outras atividades.

ALMOXARIFE: Compreende a força de trabalho que se destina a organizar ou executar os trabalhos de almoxarifado, como recebimento, estocagens, distribuição, registro e inventário de matérias-primas e mercadorias compradas, observando normas e instruções ou dando orientações a respeito do desenvolvimento desses trabalhos, para manter o estoque em condições de atender as unidades; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2023

