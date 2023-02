PREFEITURA de São João da Urtiga – RS abre Concurso público com SALÁRIO de até R$16 mil

A Prefeitura Municipal de São João da Urtiga, no estado do Rio Grande do Sul, faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de 20 vagas em cargos de níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Odontólogo Saúde Bucal (1); Professor de Ciências; Professor de Língua Portuguesa (1); Professor de Matemática (1); Assistente Social (2); Atendente Escolar (1); Educador Físico (1); Engenheiro Civil (1); Técnico em Informática (1); Monitor de AEE (1); Recepcionista; Operador de Máquinas Pesadas (1); Operário (1); Professor de Educação Infantil/Ensino Fundamental Anos Iniciais (1); Psicólogo (2); Secretário de Escola (1); Farmacêutico (1); Fonoaudiólogo (1); Médico da Família (1); e Médico Veterinário (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.372,77 a 16.585,53, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 17h do dia 1º de março de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundatec. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 200,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos gerais e específicos; prova prática para alguns cargos; além de prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no dia 26 de março de 2023.

O concurso é válido por dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Assistente Social – 20h e 40h: Descrição Analítica: a) Quando na área de atendimento à população do Município: Coordenar a execução dos programas sociais desenvolvidos pela Municipalidade; coordenar levantamento de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos de pessoas, como crianças e adolescentes, migrantes, estudantes da rede escolar municipal portadores de deficiência, idosos, entre outros.

Atendente Escolar: Descrição Sintética: Atender e orientar a aprendizagem dos estudantes na educação básica da rede municipal, zelando pelo cuidado dos estudantes, propiciando-lhes o bem-estar físico e emocional, desenvolvendo o trabalho pedagógico, cumprindo a Legislação em vigor, bem como as Instruções Normativas do Ministério da Educação, Secretaria Estadual da Educação e Secretaria Municipal da Educação e Cultura; entre outras atividades.

Educador Físico: Planejar, acompanhar, avaliar, executar e controlar as atividades relacionadas à educação física através da promoção da saúde e da capacidade física por meio de prática de exercícios e atividades corporais. Desenvolver programas de educação preventiva à saúde seguindo as diretrizes da atenção primária à saúde. Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2023

?