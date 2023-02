PREFEITURA de Sério – RS divulga Concurso público com salário de até R$3,7 mil

A Prefeitura Municipal de Sério/RS faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Motorista (1 vaga); Fiscal Municipal (Cr); Agente Administrativo (1 vaga). Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.860,07 a R$ 3.717,78, por carga horária de 40 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 18h do dia 16 de fevereiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Legalle Concursos . O valor da inscrição oscila entre R$ 73,80 a R$ 172,20.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, legislação e conhecimentos específicos; mais prova prática. As avaliações serão realizadas no dia 11 de março de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE ADMINISTRATIVO: Descrição Analítica: examinar processos, redigir pareceres e informações, fundamentados na legislação; redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios, certidões, portarias, decretos, projetos de leis, entre outros atos oficiais; manter atualizadas as fichas de cadastro imobiliário e de lançamento de contribuintes; realizar pesquisas de preços e/ou de processos licitatórios; entre outras atividades.

FISCAL MUNICIPAL: Descrição Analítica: Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária; coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa; verificar, em estabelecimentos comerciais, a existência e a autenticidade de livros e registros fiscais instituídos pela legislação específica; verificar os registros de pagamento dos tributos nos documentos em poder dos contribuintes; investigar a evasão ou fraude no pagamento dos tributos; entre outras atividades.

MOTORISTA: Descrição Analítica: conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros/pacientes, estudantes e cargas de qualquer natureza, caçambar, obedecendo as leis de trânsito; recolher os veículos à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte de correspondência ou de carga que lhe for confiada; entre outras atividades.

EDITAL nº 03/2023

