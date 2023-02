PREFEITURA de Serra – ES atualiza quadro com novas vagas de EMPREGOS

No Espírito Santo, a Prefeitura Municipal de Serra via Portal Serra Mais Emprego e Sistema Nacional de Emprego (SINE), atualiza quadro com novas vagas de empregos para profissionais em diversa especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Soldador Técnico em Administração Técnico em Seg. do Trabalho Operador de Mini Carregadeira Operador de Teleatendimento Ativo Operador Eletromecânico Padeiro Pedreiro Encarregado de Manutenção Enfermeiro Especialista em Engenharia Civil Fiscal de Loja Garçom Garçonete Gerente de Padaria Auxiliar Montagem de Transformadores Auxiliar de Serviços Gerais Auxiliar Mecânico Automotivo Avaliador de Automóveis Capoteiro Carpinteiro Comprador Servente de Obras Técnico Mecânico Técnico Mecânico Industrial Torneiro Mecânico Vendedor de Serviços Vidraceiro Auxiliar de Contabilidade Auxiliar de Estoque Auxiliar de Limpeza Conferente de Logística Conferente de Mercadoria Costureira em Geral Cozinheira Cozinheiro Eletricista Ajudante de Cozinha Ajudante de Obras Ajudante de Pedreiro Analista Administrativo Analista Contábil Instrutor de Informática Líder de Man. Mecânica Lixador de Peças de Metal Mecânico Automotivo Mecânico de Motor a Diesel Mestre de Obras Montador Montador de Andaimes Motorista de Caminhão Guincho Operador de Inspeção de Qualidade Armador de Ferro Atendente de Lanchonete Atendente Auxiliar Administrativo Auxiliar Contábil Pintor Representante Comercial Serralheiro de Alumínio Serralheiro de Ferro Serralheiro

Sobre o SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado, disponibilize vagas por meio do Sistema, convoque candidatos para entrevistas de emprego e monitore os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever na unidade SINE local, situado no Pró-Cidadão, na avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe, no horário das 8h às 17h, em dias úteis, munido de RG, CPF, currículo impresso, comprovante de endereço e carteira de trabalho física ou digital.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

