PREFEITURA de Turvelândia – GO anuncia Concurso público para todos os níveis

No estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Turvelândia anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 114 vagas em cargos de níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Monitor de Sala (Libras) (1); Técnico de Enfermagem (6); Técnico em Enfermagem (Instrumentação Cirúrgica) (1); Técnico em Radiologia (1); Agente de Manutenção Mecânica (1); Agente de Serviços de Higiene e Alimentação (11); Agente de Serviços e Obras Públicas (1); Professor (A) de Séries Iniciais (1º Ao 5º) (8); Professor (A) de Artes (2); Professor (A) de Ciências (1); Professor (A) de Educação Física (1); Fiscal de Tributos Municipais (1); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Instrutor de Esportes (1); Monitor de Sala (5); Professor (A) de Língua Portuguesa (Letras) (2); Professor (A) de Matemática (2); Psicólogo (A) (1); Professor (A) de História (1); Professor (A) De Inglês (1);

Analista em Edificações (1); Assistente Social (1); Biomédico (1); Cirurgião Dentista (1); Enfermeiro (5); Enfermeiro Cirúrgico (1); Fiscal Ambiental (1); Fisioterapeuta (1); Nutricionista (1); Professor (A) de Educação Infantil (8); Professor (A) de Geografia (1); Agente de Serviços Gerais (10); Auxiliar de Manutenção Mecânica (1); Auxiliar de Serviços e Obras Públicas (1); Eletricista (1); Operador de Máquinas Leves (1); Executor Administrativo (10); Fiscal de Obras e Posturas (1); Farmacêutico (1); Agente de Serviços de Saúde (2); Auxiliar de Farmácia (1); Auxiliar em Saúde Bucal (1); Operador de Máquinas Pesadas (1); Motorista (10); Padeiro (1); e Agente de Combate às Endemias (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.275,83 a R$ 3.845,63 ao mês, por carga horária de 24 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 24 de fevereiro até às 17h do dia 15 de março de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora MS Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos; mais redação. As avaliações serão aplicadas nos dias 1º e 2 de abril de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 001/2023

