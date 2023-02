PREFEITURA de Uruguaiana – RS anuncia Concursos públicos com 85 vagas

No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Uruguaiana anuncia abertura de um novos editais de concursos públicos cujo objetivo é o preenchimento de 85 vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital nº 031/2023: Procurador da Fazenda (1 vaga); Procurador do Município (4 vagas); Psicólogo (5 vagas); Assistente Social (16 vagas); e Médico Veterinário (4 vagas).

Edital nº 039/2023: Guarda Civil Municipal (55 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 921,66 a R$ 5.162,53, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 7 de março de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundatec. O valor da inscrição está fixo em R$ 122,91.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva para todos (caráter classificatório e eliminatório), prova de títulos para os cargos de Procurador da Fazenda e do Município; mais teste de aptidão física, avaliação psicológica e curso de formação exclusivos para a vaga de Guarda Civil Municipal.

O concurso é válido por dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ASSISTENTE SOCIAL: Descrição Analítica: a) Realizar estudos e pesquisas no campo da assistência social, bem como, programas de trabalho referente ao serviço social; b) Supervisionar o trabalho dos auxiliares; c) Realizar e interpretar pesquisas sociais; d) Orientar e coordenar trabalhos nos casos de reabilitação profissional; e) Encaminhar clientes a dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos, assistindo aos familiares; f) Planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e suas famílias; g) Fazer triagem dos casos apresentados para estudo ou encaminhamento; h) Estudar os antecedentes da família; entre outras atividades.

MÉDICO VETERINÁRIO: a) Orientar e desenvolver programas que envolvam práticas concernentes à defesa sanitária animal e à aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de animais, transmissíveis ao homem; b) Exercer a clínica veterinária em todas as suas modalidades; c) Fazer inspeção, sob o ponto de vista sanitário e tecnológico, nos locais que se utilizem de produtos de origem animal; d) Realizar outros trabalhos ligados à biologia geral, a zoologia, à zootecnia, bem como a bromatologia animal; e) Participar da padronização de normas, métodos e técnicas de inquérito epidemiológico de zoonoses de interesse para a saúde humana, bem como, de inquéritos relativos às doenças de origem bacteriana ou virótica; entre outras atividades.

PROCURADOR DA FAZENDA: Descrição Sintética – Representar e defender os interesses do Município na execução de sua dívida ativa de caráter tributário e não tributário, zelar pela fiel observância e aplicação das leis, decretos, regulamentos e demais atos especialmente em matéria pertinente à Fazenda Municipal. Representar o Município nas causas de natureza fiscal, assim entendidas as relativas a tributos de competência da esfera Municipal, inclusive infrações à legislação tributária.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 031/2023

EDITAL nº 039/2023



