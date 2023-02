Prêmios de suplemento do Medicare: eles são dedutíveis de impostos?

Medicare é um dos benefícios mais importantes para os americanos hoje em dia, milhões pagam por isso, mas eles também querem saber uma questão urgente. São Prêmios de suplemento do Medicare dedutível do imposto? Para responder a essa pergunta, precisávamos ir ao arquivo e perguntar aos canais apropriados sobre isso. Em suma, isso é um sim. Prêmios do Medicare são definitivamente dedutíveis, mas existem condições para que sejam assim. Você precisa detalhar sua declaração de imposto de renda federal e se qualificar para deduzir suas despesas médicas.

Para amortizar uma fração de seus custos com assistência médica, você precisa manter absolutamente todos os recibos e outros registros, em vez de fazer a dedução padrão. Para tornar isso acessível, suas deduções detalhadas totais precisam ser mais do que a dedução padrão mais fácil de reivindicar. Isso inclui presentes de caridade, despesas médicas elegíveis, receitas ou vendas locais e estaduais impostos, e juros hipotecários dedutíveis de impostos. Quaisquer despesas e deduções para 2022 podem ser feitas na declaração de imposto de renda de 2023.

Quais despesas do Medicare são dedutíveis de impostos?

Se você conseguir se qualificar para isso, poderá deduzir o Medicare e outros prêmios de seguro relacionados depois de listá-los. Isso inclui Medicare Parte A, Medicare Parte B, Medicare Parte D, Vantagem do Medicare, Medicare Supplement Insurance e Seguro de Cuidados de Longo Prazo. Além disso, existem outras despesas médicas reembolsáveis ​​que são elegíveis, mas com uma ressalva. Outros seguros, como o plano Medicare Advantage, Medigap e seguro de saúde para aposentados, também não podem reembolsá-lo por franquias e copagamentos.

Além disso, a maioria das despesas com odontologia, audição e visão são dedutíveis. A cirurgia ocular também está incluída como exames odontológicos de rotina, procedimentos odontológicos, aparelhos auditivos e exames auditivos. Equipamentos médicos adquiridos e certas melhorias na casa também podem se tornar dedutíveis. Certos custos de cuidados com psicólogos ou psiquiatras e outros serviços não são cobertos pelo Medicare. Por último, mas não menos importante, muitas despesas de viagem onde você pode obter assistência médica em caso de emergência também são dedutíveis. As únicas despesas do Medicare que não são dedutíveis são cirurgia estética de qualquer tipo, multas por inscrição tardia e medicamentos sem receita.