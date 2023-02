‘Prenda-o’: Brandon Miller, do Alabama, é insultado por fãs da Carolina do Sul em meio a seu envolvimento em tiroteio fatal

Brandon Miller esteve sob a mira nos últimos dias, desde que a polícia informou que ele entregou a arma supostamente usada por seu companheiro de equipe Darius Miles e outro suspeito de um tiroteio fatal que matou uma mulher de 23 anos.

Moleiro foi apoiado por Alabama como explicaram, esperam que ele continue sendo um “membro ativo” do Time de basquete Crimson Tideque atualmente ocupa o segundo lugar no país.

Brandon Miller jogou na quarta-feira contra a Carolina do Sul

Brandon Miller teve o melhor jogo de sua carreira universitária enquanto todos os olhos estavam voltados para ele por seus problemas fora da quadra, perdendo 41 pontos no Gamecocks da Carolina do Sul em um jogo do Conferência Sudeste no Arena da Vida Colonial.

Moleiro conseguiu isso enquanto era vaiado toda vez que tocava na bola, com os alunos nas arquibancadas gritando: “Tranque-o” e “Culpado!” ao longo do jogo.

Alabama acabaria levando a vitória com um 78-76 placar, um dia depois Polícia de Tuscaloosa testemunhou que Brandon Miller trouxe uma arma para seu então companheiro de equipe Darius Miles na noite do tiroteio fatal, depois que Miles pediu que ele o fizesse em uma mensagem de texto.

Advogados de Brandon Miller garantem que ele não é suspeito

Antes do jogo, um dos de Brandon Miller advogados disseram que o jogador nunca manuseou a arma que as autoridades afirmam estar envolvida, uma declaração de que o Universidade do Alabama costumavam apoiar sua decisão de mantê-lo no time e jogando contra Carolina do Sul.

“Com base em todas as informações que recebemos, Brandon Miller não é considerado suspeito neste caso, apenas uma testemunha cooperativa”, afirmou Alabama em comunicado separado.