Preocupação com Curry: o que sabemos até agora sobre sua lesão no joelho

Taqui foi pânico no Golden State Warriors na noite de sabado quando Stephen Curry teve que sair com uma lesão no joelho durante a vitória de seu time por 119-113 sobre o Dallas Mavericks.

Ele levou uma pancada no joelho esquerdo após uma colisão com McKinley Wright IV no terceiro trimestre.

O MVP das últimas Finais foi tratado no guerreiros‘ banco e depois voltou para o vestiário, onde fez radiografias que deram negativo.

“Stephen Curry (perna esquerda) não retornará ao jogo desta noite”, afirmou um tweet da equipe.

“Os raios-X deram negativo e ele fará uma ressonância magnética.”

Ele fará mais exames neste domingo para determinar a extensão total da lesão, mas não parece ser muito grave.

Curry marcou 21 pontos e registrou seis rebotes e sete assistências em seus 25 minutos na quadra antes de sair.

O guerreiros conseguiu aguentar e vencer o Mavericksembora tenham lutado no quarto período sem seu astro.