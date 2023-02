Preocupação crescente com Jennifer Lopez e Ben Affleck: casamento em apuros?

Taqui estão razões para se preocupar com o casamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez, se os fãs do primeiro podem ser acreditados. Isso ocorre depois das cenas testemunhadas no Grammy, onde Affleck não parecia estar em sua melhor forma.

Ben Affleck não estava muito animado, muito pelo contrário. Enquanto Jennifer dançava com entusiasmo e energia ao ritmo da música, Ben simplesmente ficou parado ao lado dela, com uma expressão descontente que não passou despercebida por ninguém.

A mídia social criticou o ator, observando que ele não fez nenhuma tentativa de mudar sua atitude. Jennifer também estava totalmente ciente do que estava acontecendo com o marido, por isso ela foi vista dando-lhe uma cutucada amigável para animá-lo quando eles estavam na frente da câmera.

Problemas no paraíso?

Os comentários não demoraram a chegar. As opiniões online inundaram as mídias sociais inundadas com especulações sobre o casamento do casal, com muitos observadores se perguntando se poderia estar em apuros, de acordo com as imagens vistas por todos.

“Desculpe, mas este é um homem miserável!” ou “Parece que Ben terminou com Jen” foram apenas dois comentários típicos de usuários de mídia social.

E tudo isso quando nem um ano se passou desde que eles se casaram, em um casamento de luxo realizado em julho passado. Esse vínculo significou o retorno definitivo de um casal que já havia namorado de 2002 a 2004, mas cancelou o noivado.

Os próximos eventos e atividades do casal nas redes sociais podem ser a chave para afastar os rumores de crise, que parecem surgir dos milhões de seguidores que acompanham cada passo deste casal. Após este incidente, o escrutínio só aumentará nos próximos dias e semanas.