Preocupação no Manchester City com Haaland: Ele levou uma pancada forte, ficou desconfortável

Cidade de Manchestervitória por 3 a 1 do Vila Aston no domingo colocou-os a três pontos dos líderes da Premier League Arsenalque tem um jogo a menos.

Os fãs do Sky Blues podem estar preocupados, no entanto, como Erling Haaland foi substituído no intervalo após ser tratado por uma pancada sofrida na parte posterior da coxa direita pela equipe médica da equipe.

Três dias antes de visitar os Emirados para um importante duelo pelo título contra os Gunners, Pep Guardiola expressou sua esperança de que Haaland estarão aptos para o confronto desta quarta-feira.

“Ele teve uma grande pancada, ele estava desconfortável”, disse. Guardiola disse Sky Sports.

“Não queríamos arriscar e vamos avaliar nos próximos dias como ele se sai.”

“Espero que ele esteja pronto [for the Arsenal game]mas veremos.”

Jogo da Liga dos Campeões está a 10 dias de distância

Depois de enfrentar Arsenal no meio da semana e jogando fora em Floresta de Nottingham no sábado, Cidade de Manchester jogará fora de casa contra o RB Leipzig em 10 dias pela primeira mão das oitavas de final da Liga dos Campeões.

“Espero que ele não esteja muito ferido porque precisamos dele”, disse seu companheiro de equipe Ilkay Gundogan disse depois do Vila Aston jogo.

É preciso notar que Haaland marcou 31 gols em 29 jogos em todas as competições, incluindo 25 em 21 partidas da Premier League.